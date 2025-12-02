Sequestrati 33 kg di alimenti irregolari, sospeso deposito non autorizzato

Continuano i servizi finalizzati alla tutela della sicurezza alimentare da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale unitamente ai Carabinieri per la Tutela della Salute. I militari della Stazione Carabinieri di Arce, insieme ai colleghi del N.A.S. di Latina, hanno effettuato una mirata ispezione presso un supermercato del territorio comunale. Durante il controllo, i Carabinieri hanno accertato la presenza di circa 33 kg di prodotti alimentari di origine animale privi della prescritta tracciabilità, oltre alla presenza di un locale adibito a deposito non autorizzato. L’ASL di Frosinone, intervenuta successivamente sul posto, ha disposto l’immediata sospensione dell’utilizzo del locale irregolare, mentre nei confronti dell’attività commerciale sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 2.500 euro. L’azione rientra nel quadro delle attività di vigilanza volte a garantire la sicurezza del consumatore e il rispetto delle normative igienico–sanitarie.

FOTO ARCHIVIO

Correlati