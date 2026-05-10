Sequestrate dai carabinieri tre Moto Guzzi con livrea istituzionale: denunciato un 30enne

ALATRI (FR) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alatri, a conclusione di una mirata attività d’indagine scaturita dal monitoraggio del web, hanno deferito in stato di libertà un trentenne del luogo, ritenuto responsabile del reato di possesso di segni distintivi contraffatti o in uso alle Forze di Polizia.

L’operazione ha tratto origine dall’individuazione di un annuncio di vendita pubblicato su un noto portale specializzato nel settore automobilistico. L’inserzione mostrava motoveicoli che presentavano una palese ed evidente correlazione con i loghi e le effigi dell’Arma dei Carabinieri.

A seguito della perquisizione domiciliare scattata immediatamente, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro tre motociclette Moto Guzzi. I mezzi, sebbene dismessi, riportano le scritte, le livree e i simboli identificativi della Forza Armata, in violazione delle norme che ne vietano il possesso e l’utilizzo da parte di privati per evitare pericolose confusioni d’identità o usi impropri.

L’intervento dei Carabinieri si è rivelato fondamentale e tempestivo: i veicoli erano infatti già pronti per essere immessi sul mercato. Questi modelli rappresentano pezzi di grande valore per amatori e collezionisti di cimeli ed oggettistica militare e motorismo d’epoca.

Il materiale sequestrato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti, mentre prosegue l’attività di controllo dell’Arma per prevenire la compravendita illegale di fregi e segni distintivi istituzionali.