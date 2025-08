“Sentinelle del Mare”. Presentata a Gaeta la nuova edizione del progetto

Illustrate al Bastione La Favorita le attività di Confcommercio per il monitoraggio della biodiversità marina con il coinvolgimento di cittadini, turisti e imprese

Un evento organizzato da Camera di Commercio e Informare.

Nella suggestiva cornice del Bastione “La Favorita”, nel cuore medievale di Gaeta, si è svolta ieri sera, 1° agosto 2025, la conferenza di presentazione della nuova edizione del progetto “Sentinelle del Mare”, ideato dall’Università di Bologna e sostenuto da Confcommercio Imprese per l’Italia. L’evento, promosso localmente da Confcommercio Lazio Sud, con l’organizzazione a cura della Camera di Commercio Frosinone Latina e della sua Azienda Speciale Informare, ha avuto come obiettivo principale quello di illustrare le attività dell’edizione 2025 del progetto che vede, anche quest’anno, Gaeta protagonista.

L’iniziativa, parte di un progetto internazionale di Citizen Science, nato nel 1999, mira al monitoraggio della biodiversità marina e alla sensibilizzazione ambientale attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini, turisti, imprese e operatori del settore balneare. Una scheda semplice da compilare permette a chiunque di diventare “Sentinella del Mare” e contribuire concretamente alla raccolta di dati scientifici sullo stato di salute dei nostri mari. I dati raccolti dall’iniziativa aiutano, infatti, gli scienziati e i massimi esperti a monitorare lo stato di salute del mare e ad identificare le minacce alla biodiversità marina.

Il Presidente di Camera di Commercio Frosinone Latina, Assonautica Italiana, Si. Camera e Membro della Giunta nazionale Confcommercio, con delega a Transizione ecologica e sostenibilità, Giovanni Acampora ha sottolineato: “Il progetto Sentinelle del Mare ha trovato in Confcommercio Nazionale pieno sostegno perché, oltre all’eccellenza del partner scientifico, l’iniziativa è perfettamente in linea con le azioni che la nostra Associazione sta portando avanti sul fronte della sostenibilità. Centrale è il coinvolgimento delle imprese, come avviene anche con il progetto Imprendigreen, partendo dall’informazione e dalla formazione, strumenti fondamentali per far cogliere agli imprenditori le opportunità offerte dalla transizione ecologica. E qui entra in gioco anche il ruolo chiave della Camera di Commercio e della sua Azienda Speciale Informare. Sentinelle del Mare è un esempio virtuoso di partecipazione attiva, capace di creare quella rete territoriale necessaria per un’azione condivisa. A Gaeta, anche quest’anno, abbiamo raccolto entusiasmo e consapevolezza: il mare ha bisogno di noi, prima ancora di qualunque riflessione economica. Ringrazio l’Azienda Speciale Informare per il supporto organizzativo, Confcommercio Lazio Sud per il ruolo chiave, e tutti gli operatori del territorio che hanno aderito al progetto, a dimostrazione di quanto la sostenibilità possa diventare cultura e motore di sviluppo”.

Alberto Corti, Responsabile Settore Turismo Confcommercio – Imprese per l’Italia, ha aggiunto: “Il viaggiatore, sempre più interessato a una sostenibilità che diventa componente vera e propria dell’esperienza turistica, è potenzialmente il più grande alleato delle politiche e strategie di tutela dell’ambiente. Basta coinvolgerlo in modo adeguato, informarlo, spiegargli le azioni che si stanno compiendo e il loro significato. Confcommercio ne è convinta, e da anni sostiene il progetto Sentinelle del Mare, accompagnata attivamente da tutti gli operatori della ricettività, della ristorazione e dei servizi per i turisti e i residenti”.

Importanti spunti al dibattito sono stati offerti dai preziosi interventi dei relatori che hanno preso parte al Workshop. Sono intervenuti: Cristian Leccese, Sindaco di Gaeta che ha fatto gli onori di casa; Cosmo Mitrano, Consigliere Regionale del Lazio, Presidente Commissione LL.PP., infrastrutture, mobilità, trasporti; Salvatore Di Cecca, Direttore Generale Confcommercio Lazio Sud, componente di Giunta della Camera di Commercio; Stefano Goffredo, Dipartimento Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; C.F. (CP) Biagio Mauro Sciarra, Comandante Capitaneria di Porto di Gaeta; Flavia Coccia, Esperta di Sistemi Turistici Territoriali; ed Elena Palazzo, Assessore al Turismo e Ambiente – Regione Lazio. A moderare l’incontro la giornalista RAI Roberta Ammendola.

La serata si è conclusa con un momento conviviale tra musica, degustazioni di prodotti del mare e la cerimonia di premiazione delle realtà più attive nel sostegno al progetto.

I premi sono andati a: Cosmo Mitrano; Elena Palazzo; Salvatore Di Cecca; Annagiulia Randi, Blue Economy al femminile con il progetto WoMan4blue; Gianfranco Coppola, direzione Rai Napoli e Presidente Unione Stampa Sportiva; Istituto Nautico di Gaeta; Capitaneria di Porto di Gaeta; al Commissario capo della Polizia di Stato di Gaeta, Crescenzo Pittiglio e al compositore Umberto Scipione.