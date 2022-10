Ancora 90 giorni di attesa per poter conoscere le motivazioni della sentenza del processo per l’omicidio di Serena Mollicone. I giudici hanno richiesto (ed ottenuto) una proroga di circa 3 mesi per consegnare la relazione motivante l’assoluzione di tutti gli imputati. La sentenza era attesa per il prossimo 15 ottobre e invece adesso si dovrà attendere fino al 15 gennaio del 2023 e solo allora sarà eventualmente possibile presentare ricorso presso la Corte d’Appello di Roma.

