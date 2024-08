Sen. Ruspandini (FDI): portale “Diamo i numeri” disposto dal Commissario Dr.ssa Pulvirenti dell’ASL di Frosinone ottimo strumento per informare i cittadini.

“Complimenti alla Dr.ssa Sabrina Pulvirenti che ha voluto rendere noti i numeri dell’assistenza sanitaria della Provincia Ciociara nei poli ospedalieri di Frosinone, Cassino, Sora ed Alatri con la creazione di un portale specifico, intuitivo ed accessibile per chiunque.Un’operazione di trasparenza volta ad informare i nostri conterranei e garantire loro le cure di cui hanno bisogno. La ASL di Frosinone con questa iniziativa sarà anche la prima a pubblicare i dati delle dimissioni di pazienti del sabato e della domenica, tematica fortemente cara al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca al quale vanno i miei ringraziamenti, ciò a riconferma dell’attenzione rivolta al diritto di informare gli utenti. Grazie a questa iniziativa i pazienti della Sanità Ciociara potranno comprendere che le nostre strutture ospedaliere effettivamente possono prenderli in carico, che c’è la possibilità di dedicarsi alla prevenzione ed anche alla fase della riabilitazione. Un passo in avanti verso una Sanità a misura di cittadino”.

comunicato stampa