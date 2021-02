Sen. Rufa: “Un atto vile contro la democrazia, massima vicinanza e sostegno a Matteo Salvini”

Il leader della Lega Matteo Salvini, ha pubblicato su Facebook un fotomontaggio che lo ritrae al posto di Aldo Moro, divulgato precedentemente sul social network dalla pagina “Vento Ribelle”, realizzato a quanto pare da un militante genovese de ‘La Sinistra’, Federico Pinelli. “Incredibile. Questa è vera violenza. Non mi fanno paura, mi danno ancora più forza: andiamo a governare!”: questo il commento di Salvini all’immagine, che ha scatenato migliaia di reazioni sul web“. “E’ l’ennesimo gesto di odio e violenza sulla rete nei confronti di Salvini –ha commentato il senatore della Lega Gianfranco Rufa- al quale esprimo tutta la solidarietà e vicinanza, un atto gravissimo e inaccettabile, oltretutto oltraggioso che si rifà al dramma del rapimento e dell’uccisione dell’on. Aldo Moro. Il fotomontaggio del genovese di sinistra, sottolinea quanta ignoranza c’è in giro, che si manifesta come in questo caso, in un attacco vile alla democrazia, senza alcun rispetto per il dramma profondo che il terrorismo ha rappresentato per l’Italia. Purtroppo l’ignoranza può toccare livelli di pericolosità specie se alimentata dai continui attacchi politici verso Salvini. Episodi simili erano già accaduti nel 2016 e 2017, ed ancora una volta quest’istigazione all’odio ed alla violenza, va condannata fortemente, sicuro che la giustizia farà il suo corso”.

COMUNICATO STAMPA