Seicento nuovi medici in tutto il Lazio, la soddisfazione della presidente della Commissione Sanità, Alessia Savo

“Razionalizzazione delle assunzioni, niente sprechi ed efficientamento delle professionalità d’eccellenza: la marcia in più della Giunta Rocca”

“Dopo l’abbattimento delle liste d’attesa nei Pronto Soccorso, la riorganizzazione delle risorse umane e delle professionalità d’eccellenza del territorio non poteva che passare per un’azione di efficacia come quella dell’assunzione di nuovi medici negli ospedali del Lazio.

Esprimo profonda soddisfazione per quello che certamente è un grande risultato ma che rappresenta soltanto l’inizio della difficile e irrinunciabile sfida di ricostruire una sanità a portata di paziente.

Con questo intervento, che vede l’implementazione di seicento unità negli ospedali laziali, il governo Rocca continua il percorso di riorganizzazione della sanità anche attraverso nuove assunzioni e l’utilizzo efficace delle risorse umane di assoluta eccellenza presenti sul territorio. Niente sprechi, assunzioni razionali ed efficientamento del capitale umano attualmente a disposizione della regione, qualificato, di grande qualità e innegabile spirito di servizio. In particolare per la Asl di Frosinone saranno 14 le nuove unità che a dicembre andranno, in questa prima fase, a potenziare le strutture della nostra provincia, dando il via al rafforzamento della sanità ciociara e al taglio del precariato. A queste figure si aggiungerà presto anche nuovo personale tecnico-amministrativo. Sappiamo esattamente dove stiamo andando: è questa la marcia in più del Governo del presidente Rocca, che ringrazio per il lavoro, l’impegno e la tenacia con cui ha improntato sin dall’inizio la grande opera di ricostruzione della sanità del Lazio”.

Così la presidente della Commissione regionale Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, Alessia Savo (FdI).

COMUNICATO STAMPA