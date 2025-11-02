Segnalazione sulla turnazione idrica non comunicata e disservizi strutturali nel Comune di MSG Campano

Riceviamo e pubblichiamo

All’attenzione della Provincia di Frosinone e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Oggetto: Segnalazione urgente su turnazione idrica non comunicata e disservizi strutturali nel Comune di Monte San Giovanni Campano

Fare Verde Monte San Giovanni Campano, gruppo organizzato di Fare Verde Provincia di Frosinone APS, con sede in Monte San Giovanni Campano, segnala con la presente una grave situazione di disservizio idrico che sta interessando il Capoluogo e diverse località del territorio monticiano.

Nei giorni scorsi è stata avviata una turnazione idrica senza alcuna comunicazione preventiva alla cittadinanza. La mappa del razionamento idrico, presente sul sito web del gestore Acea Ato 5, risulta “in aggiornamento” e non è stata fornita alcuna informazione ufficiale né tramite canali digitali né attraverso comunicazioni pubbliche. Tale omissione ha causato e causa disagi significativi, in particolare alle persone anziane e alle famiglie che dipendono da serbatoi e pompe elettriche per l’approvvigionamento idrico, con conseguente aggravio dei costi energetici e manutentivi.

La situazione è resa ancor più grave dalla condizione dell’acquedotto comunale, che versa in uno stato di evidente degrado strutturale, con perdite diffuse e una gestione che riteniamo insostenibile. Da oltre vent’anni, Acea Ato 5 si distingue per disservizi ricorrenti, interventi tardivi , tariffe proporzionate per i redditi dei Paesi Arabi che appaiono sproporzionate rispetto alla qualità del servizio reso.

Riteniamo inaccettabile che, in un contesto di crescente attenzione alla tutela delle risorse idriche, si continui a tollerare una gestione inefficiente e opaca, senza che le istituzioni locali e sovracomunali esercitino il dovuto controllo e la necessaria pressione per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

Chiediamo pertanto:

Un intervento urgente da parte della Provincia di Frosinone e di ARERA per verificare la correttezza delle procedure adottate dal gestore in merito alla turnazione idrica; La pubblicazione immediata e trasparente della mappa delle turnazioni e delle relative tempistiche; La verifica dello stato delle infrastrutture idriche comunali e l’avvio di un piano straordinario per il rifacimento dell’acquedotto comunale; L’analisi della congruità delle tariffe applicate rispetto alla qualità del servizio offerto; L’attivazione di un tavolo tecnico con la partecipazione delle associazioni territoriali per garantire una gestione partecipata e sostenibile della risorsa idrica.

Distinti saluti,

Fare Verde Monte San Giovanni Campano

Presidente e legale rappresentante

Fare Verde Provincia di Frosinone APS

Dott. Marco Belli