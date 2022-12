Secondo step del Progetto in “Alleviare la fame” Lions Sora-Isola Liri-Arpino

E’ partita la seconda parte del progetto “alleviare la fame” da parte del club Lions di Sora-Isola-Arpino.E’ avvenuta, infatti, nei giorni scorsi la distribuzione di derrate alimentari, questa volta acquistate dai soci del club, a varie parrocchie di Sora, Isola del Liri e alla casa famiglia della parrocchia di Santa Maria di Civita di Arpino. Ad ognuna è stato consegnato almeno un bancale di prodotti alimentari quali pasta ,farina, olio, zucchero, sale, caffè, panettoni etc per aiutare numerose famiglie in difficoltà e le decine di bambini, ragazzi della casa famiglia. Ha curato l’acquisto e la consegna il tesoriere del club Peppino Quadrini insieme al segretario Bernardo Maria Giovannone e al Presidente Riziero Capuano con la collaborazione di tutti i soci. Sono stati anche ritirati dal banco alimentare di Aprilia altri alimenti , distribuiti direttamente a famglie, centrri di accoglienza ed ordini religiosi che vivono solo di carità.Il progetto non finisce qui perchè una volta al mese i soci andranno al banco alimentare di Aprilia a ritirare altri prodotti che saranno consegnati con lo stesso criterio

Il Segretario del club e responsabile comunicazione Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA