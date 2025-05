SECONDO FORUM SICUREZZA URBANA DELLA REGIONE LAZIO

Mercoledì 28 maggio alle ore 15 presso la Sala Tirreno della Giunta regionale del Lazio in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 si svolgerà la seconda edizione del Forum regionale per la Sicurezza urbana dal titolo “Istituzioni, cittadini, università: una grande alleanza per la rinascita delle periferie” promosso dall’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio Luisa Regimenti.

L’evento sarà aperto dagli interventi del vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini.

Nel corso dell’evento sarà consegnato un encomio all’agente della Polizia Locale di Roma Capitale, Daniele Virgili, travolto da un’auto mentre stava effettuando i rilievi di un incidente lo scorso 6 novembre.

Il Forum sarà animato da sei tavole rotonde: “La rinascita di Roma comincia dalla sicurezza delle periferie”, “La sfida delle tossicodipendenze. Una questione di salute e sicurezza”, “Le università presidio di legalità nelle periferie e nelle città”, “Le aggressioni agli operatori sanitari, una barbarie da fermare”, “La sicurezza urbana e il ruolo degli Enti locali, diamo voce ai sindaci”, “Sulle strade una strage da fermare, prevenzione è sicurezza”.