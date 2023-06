Seconda spedizione in Emilia Romagna per l’AVESS EMERGENCY (FOTO)

È prevista per questa notte la seconda spedizione dell’Avess in favore della popolazione gravemente colpita da nubifragi e alluvioni; un furgone privato è già partito ieri verso il centro smistamento di Conselice, 2 mezzi invece partiranno questa notte verso S. Agata sul Santerno.Anche per questa spedizione di AIUTI UMANITARI tante le collaborazioni diversi gruppi, comunità e associazioni di Protezione Civile ci hanno contattato per aderire alla raccolta di aiuti e che vogliamo

ringraziare con questa missiva, grazie a: l’Ass. Naz. Carabinieri di Anagni che ci accompagneranno con un loro mezzo in questa seconda spedizione, Protezione Civile comunale di Ripi coordinata da Monica Tagliaferri, Contrada Trivio con il Resp. Carlo Cerasaro, l’Azienda 3G di Isola del Liri, il maneggio di Ferentino, il Gruppo Cantori della Passione della Madonna della Figura di Sora, l’azienda GD Trasporti di Alatri per il carburante. Queste iniziative sono possibili grazie al cuore grande della ciociaria che è sempre pronto ad intervenire in aiuto di chi vive uno stato di disagio.

Seguiranno aggiornamenti.