Seconda posizione di classe per Taglienti-Petrone al Rally del Grappolo

Ottima prestazione nella gara in Piemonte sulle colline astigiane per il pilota di Monte San Giovanni C. Graziano Taglienti e il navigatore molisano, Gianluigi Petrone.

Secondo posto di classe A7 e 55° assoluto con 138 vetture in gara per Team A.N.G. al “6° Rally Il Grappo 2022”. “Concludiamo questo magnifico rally in Piemonte sulle Colline Astigiane, caratterizzato da un’organizzazione fantastica, con una soddisfazione unica – ha commentato il navigatore molisano, Gianluigi Petrone –. Purtroppo un rallentamento sulla prima Prova Speciale e qualche errore in gara ci hanno causato la perdita di molto tempo, ma non ci siamo scoraggiati e abbiamo portato a termine la gara a testa alta. Ringrazio Graziano Taglienti e tutto il Team A.N.G. per questa bellissima trasferta insieme con tutti gli sponsor”.

Adesso per Taglienti appuntamento con il Rally Terra di Argil Pofi a giugno.

COMUNICATO STAMPA