Se vogliamo bene agli altri, vacciniamoci: l’abate di Montecassino Ogliari a Radio Civita InBlu

Un appello a sottoporsi alle vaccinazioni se si vuol bene a chi ci circonda e se si vuole il bene degli altri. È quello che il Padre Abate di Montecassino dom Donato Ogliari ha lanciato dai microfoni di Radio Civita in Blu durante la diretta di “Parole on the road”.Un lungo intervento in cui ha parlato della sua esperienza con la vaccinazione, di come la pandemia abbia cambiato la vita monastica, ma anche della vita trasformata dall’emergenza Covid-19. E a pochi giorni dalla Santa Pasqua ha voluto lanciare il suo messaggio di speranza affinché «la luce della Pasqua aiuti a non farsi scoraggiare sapendo che prima o poi la luce avrà la meglio su tutto».

