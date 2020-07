Se non dimagrisci è colpa dello stress: come combattere l’ormone che ci fa accumulare chili?

“Stress, cattiva alimentazione, abuso di farmaci e scarsa attività fisica possono portare il nostro corpo ad uno stato infiammatorio cronico e silente”, dichiara il biologo nutrizionista Luca Colucci.”Quando questa situazione permane a lungo, si verifica un lento ma progressivo deterioramento della nostra salute, ci si predispone alla formazione di malattie cardiovascolari, metaboliche, neurodegenerative . Molti studi portano a definire l’infiammazione come “la madre di tutte le malattie”.

E’ possibile si sviluppi una cortisolo resistenza?

“Il cortisolo è un ormone indispensabile al nostro metabolismo per superare situazioni particolari di stress. Quando è attivato in modo costante, l’organismo diventa refrattario alla sua azione, si sviluppa una sorta di resistenza al suo effetto che può portare numerosi problemi. I primi sintomi di questa condizione sono astenia, la riduzione di energie, sistema immunitario inefficiente, insonnia, disturbi del tratto gastrointestinale, abbassamento delle funzioni mnemoniche e formazioni di edemi, l’accumulo di liquidi”.

Quali sono i danni?

“Questa condizione di stress cronico determina problemi di colesterolemia, aumento di ritenzione idrica a livello dei tessuti, perdita progressiva di massa ossea e muscolare, riduzione del collagene in tendini e legamenti. La situazione di affaticamento cronico, favorisce atero e arteriosclerosi, patologie cardiovascolari, diabete, sindrome metabolica e gotta”.

Dove si accumulano di più i chili?

“Il grasso a seconda delle caratteristiche individuali può accumularsi in maniera diversa nei vari segmenti corporei. Tuttavia il punto dove la maggior parte delle persone tende ad accumulare tessuto grasso è la zona addominale: è quello potenzialmente più dannoso. Questo tessuto adiposo viscerale è particolarmente attivo dal punto di vista ormonale, poiché secerne un gruppo di molecole, le adipochine che possono compromettere il nostro stato di salute. Se in eccesso si può verificare una condizione di alterata tolleranza al glucosio, un aumento della resistenza all’insulina, con effetti deleteri per la fisiologia del nostro corpo”.

La resistina cos’è e dove viene prodotta?

“E’ un ormone provocato dagli adipociti con lo scopo di accumulare riserve energetiche in situazioni di traumi o stress acuti. La crescita eccessiva del tessuto adiposo aumenta il rilascio di questo ormone richiamando macrofagi, le cellule spazzine, che rilasciano a loro volta ulteriore resistina. Si crea quindi un circolo vizioso che aumenta il grado di infiammazione e danni ai tessuti circostanti. Esiste una correlazione diretta tra obesità e livelli di resistina nel sangue: la sua concentrazione è più elevata in soggetti in forte in sovrappeso, specie se diabetici: questo processo favorisce l’accumulo ulteriore di grasso”.

Come superare il problema?

“Per tenere sotto controllo la secrezione di resistina dobbiamo attivare il metabolismo già al mattino con una colazione proteica, abbinare correttamente proteine e carboidrati nei due pasti principali e assumere la giusta dose di fibra giornaliera seguendo una dieta antinfiammatoria. Anche l’equilibrio psicofisico è un fattore cruciale: l’ansia e la depressione determinano livelli più alti di cortisolo, che può essere ridotto con adeguati interventi. Ricordiamoci inoltre di monitorare mediante esami specifici gli indici di infiammazione del nostro corpo e la glicemia a riposo”.

Cosa bisogna evitare?

“Un consumo eccessivo di carboidrati a colazione, cercare di non saltare i pasti, incorrere nel sovrallenamento, consumare prodotti raffinati ricchi di conservanti e prestare attenzione agli alimenti ricchi di glutine. Meglio evitare le strategie che prevedono molte ore di digiuno: potrebbero dare forti segnali di stress al nostro organismo. Attraverso un percorso nutrizionale equilibrato, si permetterà al nostro corpo di attivare i suoi meccanismi naturali di correzione della composizione corporea, contrastando questa situazione dannosa”.

Foto e fonte alimentazione.gazzetta.it