‘Se ami qualcuno portalo a Fumone’, la soddisfazione del sindaco Campoli per l’iniziativa

“Sono stati Ivan e Cinzia i vincitori del concorso ‘Se ami qualcuno portalo a Fumone’. A loro i migliori auguri per quella che ha rappresentato per noi una bellissima iniziativa, molto partecipata. Tante famiglie, giovani coppie, qualcuno anche accompagnata dagli inseparabili animali domestici. Come amministrazione siamo molto soddisfatti anche dell’interesse generale che questo concorso ha suscitato”.

Così ha parlato il sindaco di Fumone, Matteo Campoli, in un live sui social per decretare i vincitori del contest dedicato agli innamorati, che ha registrato una grande partecipazione. Con l’occasione è stata inaugurata una nuova targa, nell’angolo del borgo dove si può ammirare un fantastico tramonto, con su scritto “Qui è obbligatorio baciarsi”.

“Ringrazio tutti i partecipanti – ha proseguito Campoli -, perché alcune dimostrazioni d’amore, specie in un periodo così delicato, sono assolutamente necessarie per guardare con più speranza al futuro. Da oggi tutti i partecipanti posso passare nell’ufficio del sindaco dove gli verrà regalata una foto stampa in segno di ringraziamento”.

Appuntamento dunque, al prossimo anno.

COMUNICATO STAMPA