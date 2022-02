Scurcola Marsicana, collezione d’arte di Franco Farina: interviene il critico Pasqualone

Scurcola Marsicana. A Scurcola Marsicana, in provincia dell’Aquila. c’è una bellissima collezione d’arte di Franco Farina, 300 opere di tutti i tempi, che meritano un’adeguata sistemazione, con la creazione di un museo ed una fondazione ad hoc.

Lancia il suo appello e la sua proposta alle istituzioni comunali, provinciali e regionali il critico d’arte Massimo Pasqualone, nella profonda convinzione che il progetto sia fattibile e facilmente realizzabile.

“Franco Farina- spiega Pasqualone- proviene dall’Arma dei Carabinieri e ha lavorato nel nucleo Tutela Patrimonio Culturale ed è il presidente dell’Associazione San Bernardino da Siena e nel corso degli anni ha messo insieme una straordinaria collezione di opere d’arte dal Trecento ad oggi. Sono convinto che la comunità locale e non solo potrà beneficiare di questo progetto, che non può rimanere lettera morta come accaduto finora.”

COMUNICATO STAMPA