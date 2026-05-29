“Scuole Sicure”, controlli antidroga della Polizia tra Sora e Arpino: identificati 20 giovani

Nell’ambito del progetto ministeriale “Scuole Sicure”, finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nella mattinata di ieri, la città di Sora è stata interessata, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, da un servizio straordinario di ordine e sicurezza, anche con finalità di polizia giudiziaria e di controllo del territorio, per contrastare comportamenti illeciti nelle adiacenze dei plessi scolastici.

Nei citati servizi è stato impiegato personale del locale Commissariato, con la preziosa collaborazione della squadra cinofili antidroga di Nettuno, con il cane Odina.

Nel corso dell’attività sono state identificate circa 20 persone, mentre gli istituti scolastici attenzionati sono stati due, uno sito a Sora, l’altro ad Arpino.

Saranno pianificati ulteriori servizi ed interesseranno anche altri territori della provincia.