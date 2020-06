SCUOLE PIU’ SICURE A CISTERNA: 5 progetti finanziati dal MIUR attraverso la Regione Lazio

Ben 5 storici edifici scolastici di Cisterna saranno presto adeguati alle più recenti norme in materia di sicurezza antincendio.

Sono state rese note venerdì scorso dal MIUR – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,

l’edilizia scolastica e la scuola digitale, le graduatorie per il finanziamento degli interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio.

In risposta all’avviso nazionale sono pervenute 5.575 candidature da parte dei Comuni e n. 1.642 candidature da parte delle Province/Città Metropolitane.

Anche il Comune di Cisterna, con la Deliberazione di Giunta n.28 del 19.02.2020, ha partecipato al bando presentando un programma di adeguamento degli edifici scolastici del primo ciclo di istruzione (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) redatto dal Settore 4 Lavori Pubblici.

La richiesta è motivata dalla necessita di interventi in funzione della vetustà dell’immobile, del numero degli studenti presenti nell’edificio scolastico e della classificazione delle scuole ai fini antincendio.

Dalla graduatoria pubblicata dalla Regione Lazio è emerso che su oltre 500 richieste di intervento ne sono state ammesse a finanziamento 88 di cui 5 presentate dal Comune di Cisterna di Latina.

Gli edifici scolastici finanziati sono Plinio il Vecchio, Dante Monda, Alfonso Volpi, Aleramo-Cambellotti, Giovanni Cena.

Con l’approvazione dei progetti, dunque, l’amministrazione potrà effettuare interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico conseguendo la SCIA antincendio.

COMUNICATO STAMPA