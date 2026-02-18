SCUOLE, OLTRE 24 MILIONI DI EURO PER CASSINO: FIRMATI I CONTRATTI PER 5 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA

Frosinone, 18 febbraio 2026 – La Provincia di Frosinone accelera sull’edilizia scolastica: sono stati sottoscritti i contratti tra l’Amministrazione provinciale e le società aggiudicatarie per cinque interventi di messa in sicurezza sismica su edifici scolastici della città di Cassino, per un investimento complessivo pari a 24milioni e 78mila euro.

I finanziamenti sono stati ottenuti nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio – Sezione Speciale 2 – POR FESR Lazio e consentiranno di realizzare interventi strutturali di adeguamento e messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici, innalzando in maniera significativa i livelli di sicurezza e affidabilità delle strutture frequentate quotidianamente da studenti, docenti e personale.

Nel dettaglio, gli interventi riguardano:

Liceo Classico (via Lombardi – Edificio 2): 728mila euro;

IPIA (via Berlino – Edifici 1-2-3-4-5): 7milioni 98mila 500 euro;

Convitto IPA Agricoltura (via Casilina Nord – Convitto, Scala, Mensa e Uffici): 3milioni 324mila euro;

ITG “Europa” (via Sant’Angelo – Edifici 6-7-4-5-2-1-3): 7milioni 644mila 500 euro;

ITC “Medaglia d’Oro” (Edifici 5-3-1-4): 5milioni 283mila euro.

Gli interventi interesseranno strutture strategiche per il sistema scolastico cittadino e sono finalizzati a ridurre il rischio sismico, migliorare il comportamento strutturale degli edifici e garantire condizioni di sicurezza adeguate, in linea con gli standard normativi più aggiornati.

Con la firma dei contratti si conclude una fase fondamentale del percorso amministrativo e si apre ora quella operativa, che porterà all’avvio dei lavori secondo il cronoprogramma previsto e nel rispetto delle scadenze fissate dalla normativa vigente.

«Mettere in sicurezza le scuole significa proteggere il futuro: i nostri ragazzi e chi lavora ogni giorno negli istituti devono poter contare su edifici solidi, affidabili e adeguati dal punto di vista sismico», dichiara il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano. «La sottoscrizione dei contratti rappresenta un passaggio decisivo, perché consente di trasformare risorse importanti in cantieri concreti e interventi reali sul territorio».

«Si tratta di un risultato – prosegue Di Stefano – che nasce da una programmazione attenta, da una progettazione puntuale e da un costante lavoro degli uffici provinciali, che ringrazio per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrati. È grazie a questo lavoro di squadra se oggi possiamo annunciare interventi di questa portata».

Il Presidente sottolinea inoltre come «il Piano di Sviluppo e Coesione e i fondi POR FESR Lazio rappresentino un’opportunità fondamentale che la Provincia di Frosinone sta cogliendo con responsabilità e visione, investendo su un settore strategico come l’edilizia scolastica».

Con questi interventi, la Provincia conferma il proprio ruolo di ente di area vasta al servizio dei Comuni e delle comunità scolastiche, rafforzando l’azione di prevenzione e tutela di un patrimonio edilizio centrale per la crescita sociale, educativa ed economica del territorio. «Investire nella messa in sicurezza sismica delle scuole – conclude Di Stefano – significa investire nelle giovani generazioni. Continueremo a lavorare con determinazione per intercettare nuove risorse e portare avanti interventi che rendano gli edifici scolastici sempre più sicuri, moderni e adeguati alle esigenze della comunità educativa».