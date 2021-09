Scuole: il messaggio del presidente della Provincia Pompeo per l’inizio del nuovo anno

Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, ha voluto rivolgere un messaggio di auguri agli studenti che da lunedì prossimo, 13 settembre, torneranno sui banchi dopo la pausa estiva.

Un rientro ancora più significativo, questo, dopo un anno reso particolarmente complesso e delicato dall’emergenza sanitaria che ha costretto i ragazzi a seguire lezioni attraverso la didattica a distanza, modificando le abitudini e rinunciando ai rapporti personali che caratterizzano il mondo della scuola e lo rendono luogo di socialità e formazione per eccellenza.

Queste le parole del presidente Pompeo:

“Carissimi studenti, in un altro anno difficile, in cui vi abbiamo chiesto ulteriori rinunce, non solo nell’ambito delle vostre vite private ma soprattutto per le modalità di studio e formazione ‘alternative’ a quelle da sempre praticate, il vostro impegno e il vostro senso di responsabilità ci hanno aiutato a gestire una situazione assolutamente imprevista e, per questo, degna della massima attenzione e dei sacrifici da parte di tutti. Ora, anche e soprattutto grazie al vaccino, stiamo combattendo il virus e speriamo di vincere presto questa battaglia. Una delle vittorie più grandi, però, è quella di riaprire le nostre scuole che, da lunedì, saranno pronte a riaccogliere tutti voi, sebbene ancora con regole e misure di sicurezza da osservare. L’augurio che voglio fare a ciascuno è quello di vivere questo nuovo anno con consapevolezza, responsabilità ed entusiasmo: il mondo della scuola è quello in cui, con gli strumenti necessari per affrontare il lavoro e il futuro, imparate ogni giorno a diventare ciò che vorrete essere domani. E oggi, dopo i mesi e gli anni duri della pandemia, lo farete con una caratteristica in più: la resilienza.

Lo avete dimostrato affrontando paure e solitudini: lo dimostrerete con l’impegno in questo nuovo anno di studi, sapendo di potere sempre contare sul sostegno delle vostre famiglie e dei vostri insegnanti.

Noi, come istituzione provinciale, continueremo a lavorare, come abbiamo sempre fatto, per garantirvi scuole moderne, sicure ed efficienti: non ci siamo mai fermati e proseguiremo al vostro fianco non facendovi mai mancare il supporto necessario. La scuola è un luogo di confronto: misuratevi sempre con le diversità dell’altro. È un luogo di comunità e di stimolo: fate in modo di valorizzare sempre le vostre attitudini e i vostri interessi. È un luogo di ascolto: non esitate a domandare per conoscere e prestate attenzione a quello che viene chiesto a voi. E poi ricordate sempre che l’educazione e l’istruzione sono le basi per diventare cittadini liberi, consapevoli e responsabili.

Buon anno scolastico a tutti!”.

