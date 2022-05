Scuole e scout alla scoperta degli “Amici Alberi” del Bosco vicino Roma

Piccoli studenti e “Coccinelle” nella natura al Bosco di Paliano, tra educazione ambientale e alberi secolari

Il Bosco di Paliano incanta scuole e scout. L’area protetta si è aperta alle avventure dei bambini che, con i capi scout o le insegnanti, imparano la bellezza della natura e il rispetto dell’ambiente. Nel Bosco che si trova in provincia di Frosinone, tra Roma e Caserta, studenti e “Coccinelle” hanno trovato un luogo naturale in cui ammirare i cerri secolari ed esplorare il sottobosco lungo i sentieri ombrosi vicino a Colleferro.

Nelle settimane appena passate le “Coccinelle” e le scolaresche hanno trovato il luogo adatto per ascoltare il verso degli uccelli, che nidificano nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli, e per imparare il valore del rispetto dell’ambiente, tramite un’oculata gestione dei rifiuti.

Prossimamente le scuole torneranno al Bosco tra Roma e Frosinone. Solo per i loro studenti, che l’hanno prenotata, tornerà anche la mongolfiera, che farà provare a oltre duecento giovani l’esperienza del volo ancorato. Nei mesi estivi il Bosco prevede già oltre 50 ragazzi per un centro estivo innovativo alla scoperta dei “nostri Amici Alberi”.

A tutti il Bosco di Paliano chiede di lasciare il mondo meglio di com’era al loro arrivo. E la scommessa è vinta: dopo la visita ognuno riporta a casa i propri rifiuti, lasciando l’ambiente pulito. Per altre informazioni e prenotazioni, si può consultare il sito ilboscodipaliano.it. Il Bosco è in via Palianese sud, a 3 chilometri dal casello autostradale di Colleferro.

COMUNICATO STAMPA