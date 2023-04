“Scuole che promuovono salute”, Gianluca Quadrini partecipa al progetto presentato dalla Asl di Frosinone

Si è svolta questa mattina, presso l’Aula Magna del Liceo delle scienze umane del convitto Regina Margherita di Anagni, la presentazione del progetto promosso dalla Asl di Frosinone “Scuole che promuovono salute”. Si tratta di un progetto in linea con il Piano di Prevenzione 2021 – 2025 della Regione Lazio in cui la scuole si impegna a promuovere iniziative di prevenzione, educazione e attenzione verso la salute. Presente alla manifestazione il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che, dopo aver portato i saluti del Presidente Luca di Stefano, commenta l’iniziativa come un’ottima occasione per far conoscere e capire alle nuove generazioni l’importanza di prendersi cura di se stessi. “Oggi ho assistito ad una manifestazione di alto profilo educativo. A volte, la frenesia del quotidiano, la leggerezza di pensare di stare bene, ci porta a sottovalutare quanto sia importante la prevenzione. La prevenzione è importante in ogni campo e in ogni momento della vita. Farlo capire ai nostri figli lo è ancora di più perchè la prevenzione gioca un ruolo importante non solo per salvaguardare lo stato naturale di salute di tutti noi, ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario. Per cui promuovere la salute e sensibilizzare alla prevenzione e dotare tutti i cittadini di strumenti chiari di informazione è necessario per avere la consapevolezza di quanto sia importante giocare d’anticipo per scongiurare il peggio. Un plauso ai docenti, agli alunni per aver spostato questo progetto. Ringrazio il direttore della Asl di Frosinone, Angelo Aliquò per l’invito complimentandomi per l’iniziativa. Ho accolto con orgoglio l’invito perché nell’istituto Liceo delle scienze umane del convitto Regina Margherita di Anagni, quando ero assessore in provincia all’edilizia scolastica, nel 2012, feci l’accorpamento tra questo liceo e il Convitto. Per cui sono particolarmente legato a questa realtà.”

