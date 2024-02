Scuole, Borza: “Per Casalvieri serve un deciso cambio di rotta”

Mario Borza, candidato sindaco di Casalvieri, e la sua squadra puntano sulla scuola, sulla necessità di migliorare l’offerta didattica e di offrire alle famiglie spazi idonei e servizi all’altezza della situazione.

“Negli anni – ha evidenziato Borza – Casalvieri ha perso gran parte del suo appeal nel settore scolastico. E’ quindi necessaria un’inversione di tendenza, un deciso cambio di rotto che noi, non appena saremo eletti alla guida del paese, imprimeremo anche in questo settore. E lo faremo migliorando l’edilizia scolastica, i servizi offerti alla popolazione e tramite una costante collaborazione con le istituzioni scolastiche anche per l’individuazione di corsi e indirizzi nuovi capaci di attrarre l’interesse dei ragazzi. Nella nostra squadra ci sono le persone giuste per realizzare questo progetto-scuola.

Oggi, quindi, in vista della prossima scadenza per le iscrizioni scolastiche del 10 febbraio, vi anticipiamo che molte saranno le novità legate proprio a quest’ambito. Il Comune di Casalvieri con le sue scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) da sempre è stato un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi. Oggi, purtroppo, ha perso quella forza che aveva nel passato e tante, troppe sono le famiglie che si rivolgono altrove. Dunque, oltre a non avere bambini provenienti da “fuori comune” ci sono anche i nostri piccoli casalvierani che vanno “fuori dal comune”.

Tanta è la competizione fra Istituti scolastici, vasta è l’offerta formativa e molto attente e, giustamente, esigenti sono le famiglie. È dovere di chi amministra, in collaborazione con la scuola, garantire la “buona scuola” e quanto più possibile per richiamare le famiglie affinché iscrivano i loro figli presso i nostri plessi iniziando a rivivere nel Comune, a rivivere il Comune. Iscrivete i vostri figli nelle nostre scuole – è l’appello di Borza – e noi ce la metteremo tutta per essere all’altezza. Per le iscrizioni bisogna rivolgersi presso la segreteria dell’istituto comprensivo di Alvito entro il 10 febbraio, visto che Casalvieri da anni ha perso anche la segreteria”.

comunicato stampa