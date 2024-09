Scuola, Schiboni: “Buon anno scolastico a tutti, Regione sempre dalla parte di famiglie e ragazzi”

«In questi giorni i cancelli delle scuole di ogni ordine e grado, riaprono a bimbi e ragazzi con lo zaino carico di sogni e di aspettative verso il futuro. Ogni anno scolastico che inizia coincide con un nuovo, avvincente, viaggio verso la formazione e la conoscenza, all’insegna della curiosità e dello spirito critico che sui banchi va alimentato e sostenuto. A tutti i docenti, al personale, vanno i miei migliori auguri di buon lavoro consapevole della delicatezza ed importanza del ruolo che ricoprono nella costruzione delle generazioni future e dei cittadini responsabili di domani. Un pensiero va ai genitori che emozionati accompagneranno i bimbi ed i giovani in questo cammino, tra mille sacrifici, ancor più pesanti in questo difficile momento storico ed economico, consapevoli che l’istruzione è una delle chiavi fondamentali per leggere e comprendere il mondo che ci circonda a testa alta. Agli studenti auguro di godersi ogni istante, di assaporare ogni difficoltà e soprattutto, di fare tesoro degli strumenti e degli insegnamenti che li aiuteranno a superarli. Come Regione Lazio siamo e resteremo sempre al fianco delle scuole, dei genitori, dei ragazzi, soprattutto dei più fragili. Perché la scuola è una meravigliosa avventura che va affrontata a vele spiegate senza timore del vento ma imparando come gestirlo».

Lo dichiara l’assessore regionale del Lazio al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione alla Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni

COMUNICATO STAMPA