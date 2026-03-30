Scuola: Ruspandini (FdI), inaugurato polo di eccellenza per Valle Lepini

“Oggi è una giornata storica per Patrica, in provincia di Frosinone, e per tutta la Valle dei Lepini. Abbiamo inaugurato un Polo didattico di eccellenza per i bambini di Patrica, Morolo e Supino, una struttura che unirà in un unico complesso la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di primo grado di tutta questa porzione di territorio. I piccoli Comuni sono l’architrave della nostra Patria e qui a Patrica, grazie al sindaco di FdI Lucio Fiordalisio abbiamo vinto il declino e lo spopolamento”. Lo ha detto il vicepresidente dei deputati di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini. “Le battaglie ambientali che non hanno limitato lo sviluppo industriale, la rivalutazione di Monte Cacume, questo Polo Scolastico d’eccellenza sono le prove tangibili che ce l’abbiamo fatta. La dedichiamo ai nostri nonni che decisero di non partire all’inizio del 900 per il Canada come troppi dei nostri conterranei che mantengono un legame forte con le nostre comunità e portiamo sempre nel cuore. Investire sulle proprie radici e sulla nostra terra è sempre la cosa giusta da fare, in ogni epoca”, ha concluso. POL LAZ lrs 301428 MAR 26