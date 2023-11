Scuola, Rossi (Lega): “Incentivare espansione Its per rispondere a sfide mercato lavoro”

“Incentivare l’espansione degli Its Academy è fondamentale per garantire che i giovani acquisiscano competenze specializzate e adeguate al mondo del lavoro. Il nostro impegno è quello di sostenere, a Roma e a Bruxelles, politiche che possano andare in questa direzione, favorendo la crescita di questi istituti e riconoscendoli come un modello educativo efficace per rispondere alle sfide imposte da un mercato che segue dinamiche mutevoli. La formazione è il motore che può accelerare la spinta verso una sempre maggiore competitività delle nostre industrie a livello europeo. Crediamo che, in questo contesto, sia necessario favorire un approccio olistico che combini la flessibilità della formazione territoriale con l’eccellenza degli ITS Academy. Insieme possiamo costruire un futuro in cui i giovani europei siano protagonisti del cambiamento e pronti ad affrontare le sfide professionali del nuovo secondo, contribuendo così a rafforzare la nostra Unione e a garantire il successo delle generazioni future”.

Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Maria Veronica Rossi.

COMUNICATO STAMPA