Scuola, Quadrini: “Italo Baglione è la più grande realtà paritaria del Centro Italia”

“IL MIO PLAUSO AL PATRON GIANCARLO BAGLIONE PER UN RECORD STORICO”

​FROSINONE – “L’ufficializzazione degli otto indirizzi di studio e il riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’Istituto ‘Italo Baglione’ rappresentano un record storico che consacra questa struttura come la realtà scolastica paritaria più grande e strutturata dell’intero Centro Italia. Un successo monumentale che porta la firma del suo patron e proprietario, Giancarlo Baglione, al quale vanno i miei più vivi e sentiti complimenti per aver trasformato una scommessa nata nel 2019 in un colosso della didattica contemporanea”.

​Lo dichiara in una nota Gianluca Quadrini, Vice Segretario Nazionale Vicario del partito “Evoluzione e Libertà”, Consigliere della Provincia di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, a seguito delle comunicazioni ricevute in data odierna direttamente dal vertice dell’istituto.

​”Ringrazio Giancarlo Baglione per avermi reso partecipe di questo straordinario traguardo. Gestire un colosso di queste proporzioni, diventato il polo educativo di riferimento per un intero bacino geografico ben oltre i confini ciociari, richiede una visione imprenditoriale illuminata e una capacità organizzativa millimetrica. L’istituto è riuscito a unire un polo tecnologico all’avanguardia — con l’eccellenza del percorso quadriennale in Informatica — alle scienze umane ed economiche. I decreti ministeriali non regalano nulla: questo en plein di approvazioni certifica gli standard qualitativi e logistici d’eccellenza che il patron Baglione, insieme al suo staff, ha saputo dimostrare sul campo.

​Il dato della Fondazione Agnelli nelle classifiche Eduscopio, che incorona l’istituto come la migliore realtà della provincia di Frosinone per indice di ricollocazione lavorativa, è la conferma numerica di un progetto vincente. Sapere che i giovani del nostro territorio trovano un’occupazione rapida, stabile e coerente con i propri studi è il segno tangibile di un servizio sociale ed economico inestimabile per la nostra comunità.

​Come rappresentante politico e istituzionale, muovendomi quotidianamente tra le responsabilità in Provincia e il coordinamento regionale in ANCI Lazio — conclude Quadrini — non posso che esprimere il mio plauso più caloroso a Giancarlo Baglione. Con la sua caparbietà e la sua guida lungimirante ha dimostrato che la qualità della formazione è il primo, fondamentale motore per lo sviluppo industriale, economico e sociale delle nostre comunità. Il ‘Modello Baglione’ è oggi un’eccellenza assoluta di cui tutto il Centro Italia deve andare fiero”.