Scuola, Quadrini: “Italo Baglione è la più grande realtà paritaria del Centro Italia”

“IL MIO PLAUSO AL PATRON GIANCARLO BAGLIONE PER UN RECORD STORICO”
FROSINONE – “L’ufficializzazione degli otto indirizzi di studio e il riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’Istituto ‘Italo Baglione’ rappresentano un record storico che consacra questa struttura come la realtà scolastica paritaria più grande e strutturata dell’intero Centro Italia. Un successo monumentale che porta la firma del suo patron e proprietario, Giancarlo Baglione, al quale vanno i miei più vivi e sentiti complimenti per aver trasformato una scommessa nata nel 2019 in un colosso della didattica contemporanea”.
Lo dichiara in una nota Gianluca Quadrini, Vice Segretario Nazionale Vicario del partito “Evoluzione e Libertà”, Consigliere della Provincia di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, a seguito delle comunicazioni ricevute in data odierna direttamente dal vertice dell’istituto.
”Ringrazio Giancarlo Baglione per avermi reso partecipe di questo straordinario traguardo. Gestire un colosso di queste proporzioni, diventato il polo educativo di riferimento per un intero bacino geografico ben oltre i confini ciociari, richiede una visione imprenditoriale illuminata e una capacità organizzativa millimetrica. L’istituto è riuscito a unire un polo tecnologico all’avanguardia — con l’eccellenza del percorso quadriennale in Informatica — alle scienze umane ed economiche. I decreti ministeriali non regalano nulla: questo en plein di approvazioni certifica gli standard qualitativi e logistici d’eccellenza che il patron Baglione, insieme al suo staff, ha saputo dimostrare sul campo.
Il dato della Fondazione Agnelli nelle classifiche Eduscopio, che incorona l’istituto come la migliore realtà della provincia di Frosinone per indice di ricollocazione lavorativa, è la conferma numerica di un progetto vincente. Sapere che i giovani del nostro territorio trovano un’occupazione rapida, stabile e coerente con i propri studi è il segno tangibile di un servizio sociale ed economico inestimabile per la nostra comunità.
Come rappresentante politico e istituzionale, muovendomi quotidianamente tra le responsabilità in Provincia e il coordinamento regionale in ANCI Lazio — conclude Quadrini — non posso che esprimere il mio plauso più caloroso a Giancarlo Baglione. Con la sua caparbietà e la sua guida lungimirante ha dimostrato che la qualità della formazione è il primo, fondamentale motore per lo sviluppo industriale, economico e sociale delle nostre comunità. Il ‘Modello Baglione’ è oggi un’eccellenza assoluta di cui tutto il Centro Italia deve andare fiero”.