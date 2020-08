Scuola, pubblicato l’Avviso: risorse agli Enti Locali per l’affitto di spazi

Sul sito del Ministero dell’istruzione è stato pubblicato l’Avviso pubblico per accedere ai 70 milioni di euro destinati agli Enti Locali dal decreto Agosto per l’affitto di spazi e per l’acquisto, il noleggio o il leasing di strutture temporanee da utilizzare per le attività didattiche, per garantire il distanziamento e, dunque, la sicurezza di studentesse, studenti e personale scolastico. Con i finanziamenti ricevuti sarà possibile non solo pagare gli spazi, ma anche i lavori di adattamento alle esigenze didattiche. La riapertura delle scuole a settembre è una priorità assoluta del Governo e richiede la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, nell’ambito delle rispettive competenze. Un ultimo ma importante e decisivo sforzo a collaborare con i dirigenti scolastici e gli Uffici Scolastici Regionali. Il Ministero dell’Istruzione ha supportato e continuerà a supportare tutte le azioni necessarie, nel rispetto delle competenze di ciascuno confidando nella sinergica collaborazione di tutti i soggetti coinvolti