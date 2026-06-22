Scuola più moderna e sostenibile: al via i lavori da 800mila euro a Boville Ernica

Boville Ernca – Sono ufficialmente iniziati oggi, 22 giugno 2026, i lavori di efficientamento energetico del Plesso Scolastico di Circonvallazione, che ospita la scuola primaria “Di Cosimo” e la scuola secondaria di primo grado “Armellini”. Un intervento strategico da circa 800mila euro destinato a migliorare sicurezza, comfort e sostenibilità degli edifici scolastici cittadini.

L’opera rientra nel Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e nasce da un finanziamento iniziale di quasi 700mila euro. A causa dell’aumento dei costi dei materiali e delle difficoltà del mercato edilizio, il quadro economico è stato successivamente aggiornato fino a raggiungere un investimento complessivo di 796.008 euro. Determinante l’ottenimento di un contributo integrativo regionale di oltre 112mila euro, che ha consentito di sbloccare definitivamente il progetto.

Gli interventi previsti comprendono la realizzazione del cappotto termico sulla scuola primaria, la sostituzione degli infissi della scuola media, l’installazione di un impianto fotovoltaico, il completo ammodernamento dell’impianto termico e dei locali caldaia, oltre alla sostituzione dell’illuminazione con moderni sistemi a LED a basso consumo.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l’apertura del cantiere, sottolineando come il progetto rappresenti il risultato di un lungo percorso amministrativo iniziato negli anni scorsi e finalizzato a garantire agli studenti e al personale scolastico una struttura più efficiente, moderna e rispettosa dell’ambiente.

I lavori sono stati programmati per limitare al minimo i disagi e consentire una regolare ripresa delle attività didattiche. Un investimento importante che guarda al futuro della comunità e delle nuove generazioni, puntando su innovazione, risparmio energetico e qualità degli spazi educativi