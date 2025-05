SCUOLA: OGGI SI CHIUDE “GENERAZIONI PER IL FUTURO”, IL PROGRAMMA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DI ACEA

Coinvolti 350 studenti in quattro regioni, ad aggiudicarsi il premio finale tra cinque finalisti l’ITIS Galilei di Roma – Si è chiuso ieri il progetto 2025 di alternanza scuola lavoro del Gruppo ACEA, definito dai programmi ministeriali “PCTO” (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Il format, denominato “Generazioni per il Futuro”, è stato dedicato alla formazione e all’orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro. Il percorso, nato in collaborazione con il Consorzio ELIS in continuità con i programmi precedenti, ha raggiunto l’ottava edizione e ha coinvolto quest’anno circa 350 studenti delle classi IV e V di undici scuole superiori in quattro diverse Regioni in cui il Gruppo è presente: Lazio, Toscana, Umbria, Campania. Il progetto si è concluso oggi con la presentazione di soluzioni innovative e sostenibili, ideate dai ragazzi, che sono state premiate per originalità e fattibilità da una giuria di manager ed esperti Acea presieduta dalla Presidente Barbara Marinali. Nella cinquina dei finalisti sono arrivati il Liceo Scientifico di Ceccano (FR) con un progetto sulla depurazione a impatto zero grazie all’intelligenza artificiale; l’IIS Marconi di Nocera Inferiore che ha presentato un prototipo di contatore idrico smart; l’IIS Giorgi-Woolf di Roma con una sperimentazione dedicata al lavaggio automatico di pannelli solari; l’ITIS Galilei di Roma che ha progettato un palo di illuminazione pubblica intelligente con una stazione di ricarica elettrica integrata e l’ITI Parravano di Arpino (FR) con “Green Town”, una app di gioco per sensibilizzare gli utenti sul tema del trattamento dei rifiuti. A vincere, alla fine, sono stati gli studenti dell’ITIS Galilei di Roma, seguiti dagli esperti di Areti, società del Gruppo che si occupa di distribuzione elettrica a Roma. Il programma “Generazioni per il futuro” ha fornito ai giovani l’opportunità di incontrare da vicino le società del Gruppo presenti sui territori, con l’obiettivo di consentire anche l’approfondimento e la conoscenza delle aziende e dei relativi business. Gli studenti delle classi IV hanno avuto la possibilità di partecipare a un laboratorio, il “Challenge Lab”, che ha consentito loro di confrontarsi con sfide e problemi concreti adottando metodologie di project management. Il percorso per gli alunni delle V invece si è incentrato sull’avvicinamento al mondo del lavoro con moduli di orientamento per approfondire le competenze dei profili professionali più richiesti e strutturare il proprio curriculum vitae. “Generazioni per il Futuro” è in linea con le politiche di ACEA in ambito sociale volte a contribuire alla formazione delle nuove generazioni,fornendo loro strumenti efficaci per la migliore scelta lavorativa al termine dei percorsi scolastici.

Correlati