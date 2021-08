Scuola, Green Pass per la ripartenza. Il ministro Bianchi: «È uno strumento fondamentale»

«Il green pass non è una misura punitiva, ma uno strumento fondamentale per la ripresa delle lezioni in sicurezza, che tutela soprattutto i più fragili e la scuola stessa, bene collettivo che tutti siamo chiamati a difendere con responsabilità». Sono le parole del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che chiarisce l’importanza della ripartenza della scuola in presenza. In una lettera al “Corriere della Sera”, il ministro sottolinea che la ripresa della scuola a settembre «sarà un momento importante per tutti noi, soprattutto per le nostre studentesse e i nostri studenti. Lo sarà ancora di più quest’anno, dopo i lunghi mesi di pandemia. Siamo al lavoro da tempo per preparare la ripresa delle lezioni, con risorse economiche e regole definite insieme alle autorità sanitarie e alle altre istituzioni competenti».E aggiunge che: «Il governo ha approvato un decreto legge con il quale ha stabilito che le attività didattiche si svolgeranno in presenza con le regole su mascherine e distanziamento già stabilite e l’obbligo di green pass per il personale scolastico».Il quadro delle misure per ripartire in presenza e in sicurezza «comprende anche il Piano scuola, approvato con il parere favorevole di Regioni ed enti locali in conferenza unificata, e il protocollo di sicurezza firmato con i sindacati»

fonte leggo.it