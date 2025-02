SCUOLA, FANTINI (PD): GIUNTA ROCCA FERMI I TAGLI ALLA SCUOLA, INACCETTABILE PENALIZZARE STUDENTI E TERRITORI

“Il piano di dimensionamento scolastico della Giunta Rocca è un colpo durissimo per gli studenti e per l’intero sistema scolastico del Lazio. Chiudere 23 istituti significa cancellare presidi educativi fondamentali, ridurre i servizi e compromettere la qualità dell’istruzione. Siamo al fianco della Rete degli studenti medi in questa battaglia sacrosanta: la scuola pubblica va difesa, non smantellata con scelte miopi e calate dall’alto”.

Così in una nota Luca Fantini, esponente del Partito Democratico e segretario provinciale uscente di Frosinone.

“La Regione – prosegue – ascolti la voce di chi vive la scuola ogni giorno e ritiri questo piano sbagliato, che rischia solo di creare disagi senza offrire alcuna prospettiva – conclude – per il futuro dell’istruzione pubblica”.