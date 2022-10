Scuola di specializzazione sul Quaterniariato nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Jenne, Moselli: “Una grande opportunità per il territorio”

Dal 10 al 14 ottobre 2022 si terrà, nel territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, la “Scuola di specializzazione per il rilevamento dei depositi quaternari continentali”. La scuola, organizzata dall’Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario (AIQUA) e dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con la collaborazione del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, col patrocinio del Comitato scientifico nazionale del CAI, ha l’obiettivo di fornire un aggiornamento sul rilevamento geologico delle unità quaternarie nell’ambito della cartografia geologica nazionale (progetto CARG) e prevede escursioni didattiche sul territorio e lezioni frontali presso la Porta del Parco, a Subiaco. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e ricercatori degli Enti di Ricerca. La scelta del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini per questa scuola di elevato livello scientifico è dettata dalle variegate caratteristiche geologiche di quest’area, che si pone quale “laboratorio” didattico privilegiato nel territorio della regione Lazio. “Siamo lieti di ospitare –sottolinea il Presidente dell’Ente Parco Domenico Moselli- nel territorio del Parco e presso una delle nostre strutture un evento dall’alto valore scientifico e culturale promosso da ISPRA. Con l’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale continua una proficua collaborazione che, recentemente, ha prodotto la Carta geologica del Parco, uno strumento di conoscenza utile non solo ai fini della ricerca scientifica, ma anche alla promozione del geoturismo nel nostro territorio”.

COMUNICATO STAMPA