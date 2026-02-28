SCUOLA, BORSE DI STUDIO A FAVORE DI FAMIGLIE E STUDENTI DELLA REGIONE LAZIO

Schiboni: «Con ioStudio sosteniamo le famiglie nel percorso formativo dei propri figli».

Via libera dalla giunta regionale del Lazio ai criteri per l’assegnazione delle borse di studio “ioStudio” in favore degli studenti residenti nella Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i Percorsi triennali di IeFP per l’anno scolastico 2025/26. Il decreto ministeriale ha assegnato alla Regione Lazio, per l’anno scolastico 2025/26, l’importo complessivo di euro 3.822.498,16.

Il provvedimento, rivolto agli studenti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.748,78 euro, fissa a 150 euro l’importo di una singola borsa di studio, demandando alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione, la facoltà di rideterminare tale importo con successivo provvedimento (nel limite massimo di 500 euro) in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili, così come previsto dalle disposizioni ministeriali. Anche per questa annualità si è deciso di affidare ai Comuni, in quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente l’utenza, la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio, la valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti e la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione Regionale competente.

«Si tratta di un aiuto economico pensato per sostenere il diritto allo studio e limitare le disparità consolidando di fatto la volontà dalla giunta Rocca di contrastare la dispersione scolastica ed offrire pari opportunità a tutti gli studenti al di là del loro status economico e sociale. Le borse di studio consentiranno alle nostre studentesse e ai nostri studenti di usufruire di un piccolo aiuto economico utile alla prosecuzione degli studi, sostenendo le famiglie nel percorso formativo dei propri figli», dichiara l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni.