SCUOLA, BATTISTI (PD): “AL FIANCO RETE STUDENTI MEDI, NO AL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO VOLUTO DA ROCCA

“Ribadisco il mio sostegno alla Rete degli studenti medi del Lazio in protesta oggi a Roma, davanti la sede della Regione Lazio, per stabilire un principio chiaro: la scuola pubblica non si tocca. Il piano di dimensionamento scolastico voluto dalla Giunta Rocca è, infatti, un attacco diretto al diritto allo studio e alla qualità della formazione nel Lazio. La chiusura di 23 istituti significa scuole sovraffollate, perdita di autonomia, riduzione dei servizi e un colpo durissimo alla rappresentanza studentesca. Tutto questo senza alcun confronto reale con la comunità scolastica”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti.

“La delibera della giunta Rocca – prosegue Battisti – non tiene conto delle esigenze degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico. Accorpare gli istituti senza un piano di investimenti per migliorare l’offerta formativa significa solo scaricare il problema sulle scuole e sui territori. Il Partito Democratico ha chiesto con forza che la Regione torni sui suoi passi e apra un vero tavolo di confronto per trovare soluzioni alternative che non penalizzino il diritto allo studio: la scuola pubblica è un pilastro della nostra democrazia, e oggi gli studenti ci ricordano che non può essere smantellata con decisioni calate dall’alto. Continueremo a batterci in Consiglio regionale e nelle piazze affinché questo scempio venga fermato”.