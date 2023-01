Scuola, Battisti: “Parole Valditara preoccupanti, vuole studenti seria A e serie B”

“Ogni giorno dai ministri del governo Meloni arrivano proposte incomprensibili. Oggi è il turno di Valditara, ministro dell’Istruzione, che ritiene necessaria l’introduzione di una differenziazione degli stipendi su base regionale per i professori della scuola pubblica. Un’idea perfettamente in linea con il programma della destra che, già con l’autonomia differenziata, vuole spaccare il Paese in due, privilegiando le aree più ricche, rendendo i cittadini del centro sud di serie B rispetto a quelli del Nord. Ciò è assolutamente inaccettabile”.

Così in una nota Sara Battisti, vicesegretario del Partito democratico del Lazio.

“Contrastare le disuguaglianze – prosegue -, cresciute ulteriormente con la pandemia, è prioritario. Con il progetto di Valditara, invece, si acuiscono le distanze sociali, economiche, territoriali, formative dei nostri giovani. Le sue parole sono preoccupanti. Bene ha fatto la Rete degli studenti del Lazio a sottolineare che con il salario differenziato ad aumentare saranno solo le disparità”.

“Nella nostra Regione – conclude – con il programma del candidato Alessio D’Amato, proponiamo l’apertura degli istituti anche tutti i pomeriggi e nei week end, con investimenti specifici, per accrescere le opportunità di formazione dei ragazzi. Una differenza importante tra la destra che ha in mente di produrre discriminazioni in base al territorio di nascita e chi, come noi, vuole garantire a tutti le stesse possibilità”.

Comunicato stampa