SCUOLA AL VIA, COTRAL ATTIVA L’ORARIO DEDICATO AGLI STUDENTI

Con il ritorno in aula per migliaia di studenti del Lazio, Cotral ha attivato da oggi l’orario scolastico invernale su tutta la rete regionale. L’azienda ha predisposto un piano di servizio potenziato per garantire una maggiore copertura nelle fasce orarie di ingresso e uscita dalle scuole.

Gli orari aggiornati sono disponibili sul sito ufficiale cotralspa.it e sull’App BusCotral, dove è attivo anche il servizio “bus in tempo reale”, che consente agli utenti di monitorare la posizione dei mezzi e i tempi di attesa alle fermate.

In considerazione della variabilità degli orari provvisori degli istituti scolastici, il programma delle corse potrebbe subire variazioni. Si invita la clientela a visitare frequentemente il sito web aziendale per verificare eventuali aggiornamenti.