SCUOLA, AL VIA CONTEST FOTOGRAFICO PER RACCONTARE PATRIMONIO NATURALISTICO DEL LAZIO

Prende il via nel Lazio, per volontà dell’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini, un’iniziativa che unisce arte, territorio e giovani. Attraverso l’agenzia regionale Arsial, é stato, infatti, pubblicato un avviso pubblico per lanciare un contest fotografico dedicato alle scuole secondarie di secondo grado della regione.

Gli studenti sono chiamati a catturare con l’obiettivo fotografico, l’essenza del paesaggio rurale del Lazio, con libertà di interpretazione e originalità. Un’iniziativa nata per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche della sostenibilità ambientale e sull’importanza del patrimonio storico della regione.

«Non c’è niente di più antico dei paesaggi rurali della nostra Regione – spiega l’assessore Righini – così come non c’è nulla di più moderno del punto di vista dei giovani. Per questo abbiamo scelto di lanciare questo contest fotografico, al fine di unire l’identità profonda dei territori, con lo sguardo di chi vive la contemporaneità. Da questo connubio siamo convinti possano nascere messaggi, idee e proposte che sapranno raccontare meglio il nostro patrimonio naturalistico e ci aiuteranno a proiettare il Lazio sempre di più verso il futuro».

Il concorso, con un montepremi complessivo di 20.000 euro, assegnerà 2.000 euro a ciascuno dei dieci scatti migliori.

Ogni istituto potrà partecipare con un solo elaborato fotografico, da presentare entro l’11 aprile 2025.