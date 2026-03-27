Scrivere insieme il futuro: il nostro Patto per Boville Ernica

In questi mesi abbiamo lavorato con un obiettivo fondamentale: abbattere quel muro che per troppo tempo ha diviso il palazzo comunale dai cittadini. Perché la leadership non riguarda chi siede dietro una scrivania isolato, ma riguarda ogni singolo cittadino.

La nostra parola d’ordine è partecipazione. E non parliamo solo di un’idea astratta, ma di strumenti concreti. Parliamo di un dialogo che non si ferma mai e di decisioni strategiche prese insieme, attorno allo stesso tavolo.

Questo non è semplicemente un programma elettorale. Questo è un patto di cittadinanza. È la promessa che il vostro futuro non verrà deciso per voi, ma con voi. Perché quando camminiamo insieme, carichi di quell’entusiasmo collettivo, tutto diventa possibile.

Il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi non è rimasto chiuso tra quattro mura. Abbiamo creato uno spazio digitale e siamo scesi fisicamente in strada, organizzando iniziative in ogni angolo del nostro territorio.

Perché crediamo fermamente in una cosa: non si può guidare se non si è disposti ad ascoltare. Abbiamo chiesto a voi, ai cittadini, di dirci cosa non va e quali sono le vere priorità da risolvere. Siamo andati ovunque per assicurarci che nessuna voce restasse inascoltata, perché è così che si costruisce il futuro: vedendo ciò che può essere, liberi da ciò che è stato, e facendolo insieme

la vera novità della nostra proposta, è ciò che chiamiamo Programma Partecipativo. Perché: Si tratta di dare a voi, cittadini di Boville, il potere di decidere direttamente quale debba essere il nostro futuro comune e cosa debba avere priorità per gli investimenti comunali.

lo diciamo con convinzione: non abbiamo alcuna intenzione di restare chiusi in una stanza a fare i decisori isolati come accade quasi ovunque. Assolutamente no. Perché siete voi che vivete la quotidianità di questo territorio, siete voi che ne conoscete le sfide e le criticità profonde,

Il nostro compito, il nostro dovere sacro come amministratori è ascoltare quelle vostre istanze e trasformarle in realtà. Perché crediamo fermamente che quando smettiamo di lavorare gli uni contro gli altri e iniziamo a procedere insieme, allora sì, tutto può accadere

Abbiamo ascoltato con attenzione. Abbiamo raccolto oltre trecento schede, trecento voci che ci raccontano una verità chiara: i cittadini chiedono innovazione ,chiedono sicurezza, chiedono trasparenza,chiedono decoro, chiedono pulizia, e chiedono che il nostro cimitero sia finalmente accessibile a tutti. Perché la dignità di una comunità si misura da come onora la propria storia e i propri spazi.

E parliamo di servizi. Non è accettabile che il Comune sia lontano dai tempi della vostra vita. Per questo, i nostri uffici saranno aperti e accessibili il sabato mattina, perché il Comune deve lavorare per voi, deve venire incontro alle vostre esigenze .

Nulla sarà lasciato al caso , sulla sicurezza e sull’ambiente non faremo passi indietro. Il nostro piano prevede un potenziamento della videosorveglianza e una vera rivoluzione nel ciclo dei rifiuti, con una nuova isola ecologica e una pulizia sistematica che restituisca luce a ogni angolo di Boville.

Ma non ci fermiamo qui. Parliamo di infrastrutture inclusive. Non si tratta solo di asfaltare le strade, si tratta di rendere le nostre piazze il cuore pulsante della nostra comunità, con aree giochi dove ogni bambino, senza alcuna distinzione, possa giocare e sognare.

E infine, la nostra visione per il futuro: il turismo esperienziale . Valorizzeremo il nostro patrimonio artistico e archeologico, creeremo un ufficio turistico moderno in collaborazione con la Pro Loco e un’area attrezzata per i camper. Investiremo nella cultura perché Boville merita di essere protagonista nei nuovi flussi del turismo. Questa è la sfida che vinceremo, insieme.

Parliamo di crescita. Parliamo di quello che significa davvero investire nel nostro domani. Non ci limiteremo a gestire l’esistente; noi andremo a revisionare il piano regolatore e a investire in infrastrutture che garantiscano una crescita economica reale e, cosa più importante, un miglioramento concreto della qualità della vostra vita.

E per assicurarci che ogni decisione sia presa con trasparenza, introdurremo il Bilancio Partecipato. Perché il potere di scegliere come spendere le risorse della comunità deve restare nelle mani della comunità.

La nostra sfida è una sola: scrivere insieme il futuro. Non siamo qui per la semplice ordinaria amministrazione. Siamo qui per avviare un percorso di lungo respiro, un cammino che restituisca dignità e luce a ogni singolo angolo di questo comune.

Comunicato stampa