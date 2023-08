Screening Vico: tanti casi di problemi tiroidei

“Ciociaria in Salute” non si è fermata neppure nella settimana di Ferragosto. Il team che da settembre dello scorso anno sta portando avanti un’importante campagna di prevenzione gratuita, l’11 agosto ha fatto tappa a Vico nel Lazio, dove l’amministrazione comunale del sindaco Claudio Guerriero ha messo a disposizione il Centro sociale anziani del presidente Roberto Magnanti, situato negli ex locali del Cup di Pitocco.

Nell’occasione sono state eseguite 30 ecografie della tiroide ed altrettanti test audiometrici per la misurazione dell’udito, le prime effettuate dal dottor Marco Collalti (che da alcune settimane ha arricchito lo staff di “Ciociaria in Salute”) mentre i secondi dal dottor Giuseppe Spaziani.

In entrambi i casi a diversi cittadini sono state riscontrate problematiche cliniche bisognevoli di approfondimenti. In particolare, in merito alla tiroide nel 70% dei pazienti sottoposti ad ecografie sono state individuate “anomalie” che richiederanno ulteriori esami. Purtroppo, quello delle patologie tiroidee è un problema molto serio e diffuso in provincia di Frosinone dove, per molteplici cause, da sempre si riscontra un elevato numero di persone colpite da malattie legate alla ghiandola tiroidea. Di qui il sentito ringraziamento a “Ciociaria in Salute” da parte dei cittadini che hanno potuto usufruire delle ecografie, così potendo intervenire con tempestività in chiave di prevenzione e cura.

Come detto, la tappa di Vico nel Lazio ha segnato l’ingresso nel team di “Ciociaria in Salute” (progetto di prevenzione ideato e promosso dal giovane imprenditore Giacomo Spaziani) del dottor Marco Collalti: professionista di spicco proveniente dai grandi nosocomi romani e oggi in servizio all’ospedale “Spaziani” di Frosinone, la sua collaborazione, insieme a quella già collaudata del dottor Ivano Orlandi, permetterà un ulteriore salto di qualità alla campagna di prevenzione che progressivamente sta toccando la maggior parte dei comuni ciociari.

Il prossimo screening, come sempre gratuito e riservato ad over 70 di entrambi i sessi, si svolgerà nella prima decade di settembre: data e comune saranno resi noti a giorni sui nostri canali telematici.

Comunicato stampa