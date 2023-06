Screening gratuito presso la Casa della Salute di Ferentino: grande partecipazione

Una iniziativa coinvolgente e partecipata si è svolta lo scorso sabato presso la Casa della Salute di Ferentino di screening gratuito, la quale ha visto la partecipazione di numerose persone.

Sono state effettuate gratuitamente 170 visite specialistiche tra queste : ecografie tiroidee, elettrocardiogramma, esame audiometrico, visite otorinolaringoiatriche e nutrizionista.

L’evento è stato realizzato dal comitato Riprendiamoci la Sanità – Ferentino congiuntamente al patrocino della ASL Frosinone e del Comune Di Ferentino.

Siamo molto soddisfatte dei risultato ottenuto – fanno sapere le organizzatrici dell’iniziativa – abbiamo deciso di dare un segnale tangibile e aiutare effettivamente la comunità, tramite la collaborazione con associazioni e medici. Si ringraziano il dott.Roberto Sarra, il dott.Bruno Cappella, la dott.ssa Ilaria Ambrosetti, il dott.Walter Zaccari e gli specialisti di Acustica Umbra di Frosinone, per la disponibilità e l’encomiabile lavoro svolto. Tutto ciò che abbiamo fatto è stato fatto con il cuore, per favorire la cultura della prevenzione, unico mezzo per poter contrastare diverse patologie.”

COMUNICATO STAMPA