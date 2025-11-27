Screening gratuiti in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS

La UOC Malattie infettive della ASL di Frosinone in collaborazione con il Collettivo Ugualmente organizza per lunedì 1 dicembre, dalle 9 alle 14, una giornata di screening gratuiti con test per HIV, Epatite B, Epatite C e Sifilide.

L’iniziativa non prevede prenotazioni e l’accesso è libero, anonimo e gratuito. Nel corso della giornata saranno distribuiti materiali informativi e sarà possibile parlare con operatori esperti per ricevere risposte ai propri dubbi.

Il tema delle infezioni sessualmente trasmissibili non sempre riceve l’attenzione necessaria. Per questo è essenziale ribadire l’importanza della prevenzione e dell’informazione corretta. La ASL di Frosinone, insieme al Collettivo Ugualmente, conferma il proprio impegno a collaborare con famiglie, scuole e istituzioni per sostenere una maggiore consapevolezza, in particolare tra i più giovani, rispetto ai comportamenti sicuri e agli strumenti di tutela della salute. La giornata di screening rappresenta un’occasione concreta per avvicinarsi alla prevenzione in modo semplice, gratuito e responsabile, nell’interesse dell’intera comunità.