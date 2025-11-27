Screening gratuiti in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS

admin
Screening gratuiti hiv, epatite b, epatite c, sifilide
Share on Tumblr

La UOC Malattie infettive della ASL di Frosinone in collaborazione con il Collettivo Ugualmente organizza per lunedì 1 dicembre, dalle 9 alle 14, una giornata di screening gratuiti con test per HIV, Epatite B, Epatite C e Sifilide.

L’iniziativa non prevede prenotazioni e l’accesso è libero, anonimo e gratuito. Nel corso della giornata saranno distribuiti materiali informativi e sarà possibile parlare con operatori esperti per ricevere risposte ai propri dubbi.

Il tema delle infezioni sessualmente trasmissibili non sempre riceve l’attenzione necessaria. Per questo è essenziale ribadire l’importanza della prevenzione e dell’informazione corretta. La ASL di Frosinone, insieme al Collettivo Ugualmente, conferma il proprio impegno a collaborare con famiglie, scuole e istituzioni per sostenere una maggiore consapevolezza, in particolare tra i più giovani, rispetto ai comportamenti sicuri e agli strumenti di tutela della salute. La giornata di screening rappresenta un’occasione concreta per avvicinarsi alla prevenzione in modo semplice, gratuito e responsabile, nell’interesse dell’intera comunità.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *