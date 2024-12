Screening e Prevenzione della ASL, arriva a Cisterna la “Compagnia itinerante della Salute”

Il 16 e 17 dicembre Unità Mobile al Palazzetto di San Valentino e all’Area Mercato di via delle Province.

Due giornate di screening e prevenzione sono in programma il 16 e il 17 dicembre prossimi a Cisterna.

La ASL di Latina in collaborazione con il Comune di Cisterna ha predisposto la “Compagnia itinerante della Salute”, una Unità Mobile che farà tappa lunedì 16 dicembre dalle ore 9 alle ore 16:30 presso il Palazzetto dello Sport di San Valentino in viale Adriatico, e martedì 17 dicembre presso l’Area Mercato in via delle Province.

Nello specifico si potranno fare: mammografia, per donne dai 50 ai 74 anni; PAP test e HPV test, per donne dai 25 ai 64 anni; kit per il sangue occulto, per uomini e donne dai 50 ai 74 anni; misurazione di pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia e calcolo dell’indice di massa corporea (BMI), rivolto a tutta la popolazione.

Il team della ASL fornirà anche counseling breve per promuovere sani e corretti stili di vita e offrirà indicazioni su alimentazione, attività fisica, prevenzione del fumo e dell’abuso di alcol. Inoltre, un focus specifico sull’importanze delle vaccinazioni.