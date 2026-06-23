Scossone nel PD Ciociaro: Antonella Di Pucchio lascia il partito

Isola del Liri – Una decisione che era nell’aria da tempo e che ora è diventata ufficiale. Antonella Di Pucchio ha lasciato il Partito Democratico, chiudendo un lungo percorso politico che l’ha vista protagonista come candidata sindaco di Isola del Liri per due volte, oltre che candidata al Consiglio provinciale.

Alla base della scelta ci sarebbe il crescente disagio per la situazione politica maturata all’interno dell’amministrazione comunale isolana, in particolare per la permanenza in Giunta dell’assessore del Pd Stefano Vitale accanto al sindaco e al presidente del Consiglio comunale che nel frattempo hanno aderito a Fratelli d’Italia.

Una convivenza politica che, secondo molti osservatori, ha generato una situazione difficile da spiegare agli elettori, con tre consiglieri comunali del Pd all’opposizione e due esponenti del partito collocati nella maggioranza di governo cittadina.

La vicenda rappresenta uno dei nodi più delicati che la nuova dirigenza provinciale democratica si trova ad affrontare, in un contesto che presenta criticità analoghe anche in altri comuni della provincia, come Ferentino e Veroli.

Con l’uscita di Antonella Di Pucchio e di altre due consigliere comunali di Isola del Liri si apre ora una nuova fase politica, destinata ad avere ripercussioni non solo sugli equilibri cittadini ma anche sugli assetti del Pd in Ciociaria. Un addio che riaccende il dibattito sulla linea politica del partito e sulla gestione delle alleanze nei territori