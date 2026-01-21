Scossa di terremoto a Veroli: attivato il COC e scuole chiuse in via precauzionale

Proseguono le verifiche sul territorio comunale di Veroli per monitorare attentamente la situazione generale dopo la scossa di terremoto registrata nella serata di ieri. A renderlo noto è il sindaco Germano Caperna, a seguito del sisma di magnitudo 3.3, avvenuto alle 22.06 con epicentro proprio nel territorio comunale di Veroli e distintamente avvertito in tutta la Ciociaria.

Il primo cittadino ha comunicato che, a scopo precauzionale, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per garantire il coordinamento delle attività di controllo e monitoraggio sull’intero territorio.

«Al fine di consentire lo svolgimento di controlli accurati sugli edifici scolastici – ha spiegato il sindaco – ho firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di mercoledì 21 gennaio».

Al momento, rassicura l’amministrazione comunale, non si registrano segnalazioni di danni né situazioni di criticità, ma la situazione resta costantemente sotto osservazione.

Il Comune invita i cittadini a segnalare eventuali anomalie o danni riscontrati contattando i canali ufficiali dell’ente oppure il numero 328 5968567.

Le operazioni di accertamento e le verifiche tecniche proseguiranno anche nelle prossime ore, al fine di garantire la sicurezza della popolazione e delle strutture pubbliche.

