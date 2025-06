“Scopri Cisterna”: domenica mattina visita a Tres Tabernae con i bus navetta e poi a Palazzo Caetani

“Scopri Cisterna” è lo slogan che caratterizza la domenica mattina organizzata dall’amministrazione comunale e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con un programma di iniziative finalizzate a far conoscere alcuni luoghi di grande interesse del territorio cittadino. Per l’occasione è stata infatti predisposta un’apertura straordinaria del cantiere di scavo e restauro del sito archeologico di Tres Tabernae oltre alla scoperta di Palazzo Caetani.

Il programma del 29 giugno prevede, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 13, una serie di visite guidate all’interno dell’area al chilometro 58.100 della via Appia che sarà raggiungibile solo ed esclusivamente grazie ad un servizio di bus-navetta completamente gratuito organizzato dal Comune di Cisterna. Non è quindi possibile raggiungere il sito con mezzi privati.

Quella di domenica sarà l’occasione per ufficializzare l’apertura dell’Infopoint presso la stazione ferroviaria, struttura all’interno della quale saranno presenti i volontari della sezione di Cisterna dell’Associazione nazionale carabinieri. Il taglio del nastro da parte del sindaco Valentino Mantini è previsto per le ore 10. Poi grazie ai bus navetta – che partiranno da piazzale Salvo D’Acquisto alle 9, alle 10, alle 11 e alle 12 – sarà possibile raggiungere Tres Tabernae per la visita guidata nell’ambito dell’accordo sottoscritto con la Sovrintendenza, la Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, la Fondazione Roffredo Caetani e il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana.

Ciascun mezzo può trasportare 20 passeggeri e al ritorno si fermerà in piazza XIX Marzo lasciando ai cittadini la possibilità di una ulteriore tappa – dalle ore 10 alle ore 13 – con la visita di Palazzo Caetani e delle grotte sottostanti. Un viaggio nella storia della città con le guide degli operatori dell’Archeoclub e del Comitato Locale per l’Occupazione “Il cibo nella terra del Mito” al quale Cisterna partecipa con Sezze capofila, e il supporto dell’associazione di protezione civile.

«Il programma di questa giornata – spiegano il sindaco Valentino Mantini, l’assessore alla Cultura Maria Innamorato e Aura Contarino, delegata al Turismo, spettacolo ed eventi – intende offrire ai nostri concittadini ma anche a coloro che non vivono a Cisterna la possibilità di scoprire angoli preziosi del territorio che custodiscono parte della storia della città. Le visite guidate con il servizio di bus navetta e l’apertura dell’Infopoint arricchiscono i servizi offerti da questa amministrazione che intende continuare a investire sulla cultura e la valorizzazione dei propri beni».

Per ulteriori informazioni sull’apertura straordinaria del cantiere di scavo e restauro di Tre Tabernae si può chiamare il numero 0773.473610.