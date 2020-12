Scopre di essere positivo al Covid e tenta il suicidio sparandosi alla testa: è gravissimo

Roma choc: positivo al Covid, tenta il suicidio sparandosi in testa. Una tragedia che si è consumata nella Capitale la sera di Santo Stefano, in una villetta dell’Axa, nel X Municipio: un uomo di 84 anni, che aveva appena saputo di essere stato contagiato dal coronavirus, ha deciso di tentare il suicidio sparandosi alla testa con la sua pistola. Come scrive il quotidiano Il Messaggero, l’allarme è stato dato dalla moglie, che dopo aver sentito un tonfo è corsa in camera da letto e ha trovato il marito in un lago di sangue.La donna ha chiamato il 118 pensando che l’anziano fosse caduto battendo la testa, ma quando è arrivato all’ospedale Grassi i medici hanno capito che le cose erano andate diversamente e che l’84enne si era sparato sopra l’orecchio sinistro, scrive Moira Di Mario sul Messaggero. I primi esami hanno confermato la positività al Covid con una polmonite già in corso: le condizioni dell’uomo sono disperate, e sull’episodio indagano gli agenti del X Distretto Lido. Secondo la donna nulla aveva fatto presagire al gesto estremo da parte del marito.

fonte leggo.it foto web