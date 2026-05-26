Scoperta officina meccanica completamente abusiva

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio predisposto per il contrasto degli illeciti amministrativi e ambientali, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, i militari della Stazione di Roccasecca, unitamente a quelli del Nucleo Forestale Carabinieri di Cassino (FR), hanno scoperto e sanzionato un’attività abusiva di autoriparazione di motoveicoli situata lungo la via Casilina. Durante l’ispezione presso i locali, i militari hanno accertato che l’officina era completamente priva della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), risultando di fatto abusiva e in totale violazione della normativa di settore. Nel corso dei controlli approfonditi, estesi anche alla gestione dei materiali di scarto, i Carabinieri hanno rilevato gravi irregolarità. Nello specifico, sono state contestate:

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti pericolosi (adempimento obbligatorio anche per le imprese con meno di 15 dipendenti);

Mancata presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) relativo ai rifiuti pericolosi;

Esercizio abusivo dell’attività di riparazione di veicoli a motore.

A seguito delle irregolarità riscontrate, sono state elevate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di € 12.630,00. Tutta l’attrezzatura meccanica e da officina presente nei locali è stata sottoposta a sequestro amministrativo, decretando così l’immediata interruzione dell’attività abusiva.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno con costanza su tutto il territorio, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente, contrastare il lavoro irregolare e garantire la sicurezza dei consumatori.

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