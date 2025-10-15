Scontro tra scooter e auto: carabiniere gravemente ferito, trasferito in elisoccorso a Roma

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi ad Ausonia, nei pressi del bivio tra la località Ausente e la Strada Statale 630. A rimanere gravemente ferito è stato un carabiniere in servizio presso la locale Stazione, che viaggiava a bordo di uno scooter Yamaha T-Max.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro con un’autovettura sarebbe stato particolarmente violento. Le condizioni del militare sono apparse da subito critiche, rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza in un ospedale romano specializzato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, la Polizia Stradale di Cassino, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica, e diversi colleghi della Compagnia dei Carabinieri di Pontecorvo, accorsi in segno di solidarietà.

Le cause dell’impatto sono ancora in corso di accertamento, mentre la circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Foto archivio

