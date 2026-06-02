Scontro tra automedica del 118 e una Audi: quattro feriti

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 155 per Fiuggi, nel territorio comunale di Alatri, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’automedica del 118 e un’Audi A3.

L’impatto è avvenuto poco dopo le ore 15. A seguito della collisione, il mezzo sanitario dell’Ares 118 si è ribaltato su un fianco, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorritori. A bordo dell’automedica viaggiavano un medico e un infermiere, mentre sull’Audi si trovava una coppia di anziani, entrambi di 75 anni.

I quattro occupanti dei veicoli sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto e successivamente trasportati in ospedale per accertamenti e cure. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno avrebbe riportato ferite gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria che collega Alatri a Fiuggi, una delle strade più trafficate della zona, soprattutto nelle ore pomeridiane.